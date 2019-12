Perega suusareisile - mida silmas pidada, et talvepuhkus oleks muretu? 

Lombi sõnul võivad näiteks DFDSi laevadel üksi reisida noorukid vanuses 16–17, kui lapsevanem või hooldusõigust omav vanem on selleks andnud kirjaliku loa. “Selle puudumisel võib juhtuda, et nooruk lihtsalt ei pääse laevale, mistõttu tuleks kindlasti veenduda, et volitus lapsele kaasa saab,” sõnas Lomp. “Õnneks neid olukordi ei tule tihti ette ja kuna Eesti on väike riik, siis omad pereliikmed ja tuttavad saavad hädaolukorras aidata enne reisi algust dokumendid sadamasse ära tuua.”