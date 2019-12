Spordinädal kinnitas: Eesti püsib Euroopas esirinnas 

“Peame mõistma, et kõige kallim vara ettevõtetes on inimesed. Eestis on seda tööjõupuuduse tõttu eriti tunda. Iga tippjuhi ülesanne on hoolitseda selle eest, et tema inimesed ja nende elu oleks tasakaalus ning nad jaksaksid tulla tööle, sest nende elus on peale töö veel midagi muud. Enda eest hoolitsemine on oluline, sest muidu pole sul oma meeskonnale ja ettevõttele midagi anda. Vaimne võhm tuleb kehalise treeningu tulemusena. Inimene on süsteem,“ räägib Realo.

Kõige värskemad Liigume uudised otse sinu postkasti Lusmägi sõnul on ettevõtted olnud oma töötajate kehalise aktiivsuse eest seismisel üsna tublid. “On palju häid näiteid, kus töötajatele võimaldatakse pikem lõunapaus, mil ta saab lisaks tervislikule ampsule ka trenni teha. Ja tööandja katab treeningukulud. See, et 1. jaanuarist 2018 kaotati tervise edendamise kuludelt erisoodustusmaks, on mõjunud töökohaspordile äärmiselt hästi. Kui enne ostis tööandja kümneeurose ujulapääsme, pidi ta selle pealt kuus eurot maksu tasuma. Eesti Olümpiakomitee oli ammu seisukohal, et selline olukord on absurdne,” hindab Lusmägi.

„Töökohtade elevusest annab aimu ka tõik, et paljud ettevõtted on ärihoonetesse rajanud jõusaale,“ räägib spordinädala patroon, kulturist ja ettevõtja Ott Kiivikas. Kõikide spordinädalal osalenud ettevõtete vahel loositi välja ka Kiivikase juhtimiskoolitus, võitjaks osutus Audiitorbüroo ELSS OÜ.

“Suurim asi, mida üks tööandja saab tööandjale anda, on tema mõttemaailma muutmine. Kui me ei suuda panna inimest teistmoodi mõtlema, on väga keeruline loota, et ta teeks homme oma elustiili silmas pidades teistsuguseid otsuseid. Näidake ise ette, küll tulevad töötajad ning lapsedki kaasa, sest päeva lõpus on ühiselt liikumine vaid rõõm!“ rõhutab Kiivikas.

Juunis külastas Kiivikas koos teiste Euroopa riikide patroonidega Brüsselit, kus jagati ürituse paremaks läbiviimiseks ka näpunäiteid. Seejuures selgus, et Eesti on üks väheseid riike, kus patroonideks valiti inimesed erinevatelt elualadelt – nimelt on paljud Euroopa riigid otsustanud, et tervislikku eluviisi võiks propageerida spordinädala jooksul vaid üks tuntud inimene, kes on tihtilugu sportlane.

Eesmärgis 70% liikujaid

Samas hüppas tänu spordiarmastusele tänavuse kampaania “Aeg liikuda” raames patroonide paati näitleja Tõnis Niinemets, kes spordinädala jooksul eestlastele bussipeatustes sinisel plakatil näpuga viibutas ja liikuma kutsus. Stand-up etendustega ilma tegev Niinemets tõdeb, et temast oleks võinud teoreetiliselt saada isegi tippsportlane. Lapsena käis ta seitse aastat lauatennise trennis, seejärel proovis võistlustantsu ning võrkpalli, kus jõudis isegi Eesti meistritiitliteni.



“Võrkpallist ära tulemist kahetsengi kõige rohkem. Miskipärast arvasin, et olen selle ala jaoks liialt lühike. Samas on võrkpall endiselt armastatuim pallimäng, mis annab hea koormuse ning on ka lõbus. Lisaks on tegemist mänguga, mida ainult jõu ja kiirusega ei võida, tuleb ikka mõistuse ja kavalusega mängida,” lisab ta. Samas on liikumine õpetanud Tõnisele üht – enda arendamine ei valdkondades on põnev ja vajalik. “Mitmekülgsus on võti ja isegi, kui kellelgi on olemas oma põhiala, on sageli kõrvalaladega tegelemine tark valik!”