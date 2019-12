Kas läbipõlemine on vältimatu? 

"Läbipõlemisest on saanud käibetermin, nagu ka depressiooni mõistet kasutatakse vahel liiga kergekäeliselt", ütles tööõnne uurija ja Happyme.ee asutaja Tiina Saar-Veelmaa. Tema sõnul ei ole tingimata tegemist läbipõlemisega kui inimene tunneb mõnel hommikul vastumeelsust tööle minemise suhtes. Kui tuntakse end aga pikema aja jooksul halvasti, uni on häiritud, varasemalt lihtsana näivad asjadki nõuavad pingutust, meeleolu on kehv ja suhted keerukad, siis on Saar-Veelmaa sõnul põhjust läbipõlemist kahtlustada.

Abi nutiseadmetest

Tänapäeva töökohad ja inimeste elustiil soodustab läbipõlemist ainuüksi seetõttu, et tempo on kiire ja eesmärgid üha kõrgemad. Inimestel tuleb toime tulla pidevate muutuste ja kasvavate nõudmistega, kuid see võib viia meie närvisüsteemi nn „võitle või põgene“ režiimile ja on soodsaks pinnaks läbipõlemisele.

Moodsad nutiseadmed võivad aga lisaks muudele omadustele aidata kaasa ka tervisekäitumisele ning annavad koostöös kehaga teada esimestest stressi ohumärkidest. Huawei koolitusjuhi Jekaterina Mishina sõnul jälgib GT2 nutikell terve päeva jooksul kasutaja stressitaset ning annab vajalikel hetkedel probleemist märku. Abi on ka unetsükli analüüsist. „Tehnoloogia võib valesti kasutamisel läbipõlemist süvendada, ent oskab õigetel hetkedel anda soovituse spetsialisti poole pöörduda,“ ütles Mishina.

„Kui töö- ja elustiil on üle pea kasvanud, haaravad inimesed kergemini veiniklaasi või muude mõnuainete järele, või söövad rahusteid, pidutsevad ohjeldamatult ja logelevad teleka ees, sest ei jaksa muud teha. Ka spordi, reisimise, kodutööde ja isegi seksiga võib üle pingutada kui selle ainus eesmärk on üle pea kasvanud pingeid leevendada. See omakorda mõjutab meie suhteid lähedastega ja viib sügavamate eksistentsiaalsete kriisideni elus,“ selgitas Saar-Veelmaa.

Puhkeajal nutiseadmed vaikseks

Läbimõtlematud või halvasti disainitud organisatsioonikultuurid on kõrge psühhosotsiaalse ohuteguriga. Näiteks lihtne asi – kui juhtidel on kombeks õhtuti või nädalavahetustel e-kirju saata ja töövälisel ajal oma töötajaid tülitada, kasvatab pinge ja stressi taset.