Teadlased: jooksmine vähendab tunduvalt enneaegse surma riski 

Paljud uuringud on kinnitanud, et jooksmisest on kasu nii füüsilisele kui vaimsele tervisele. Näiteks ilmnes 2018. aastal läbi viidud uuringust selgus, et jooksmine kaitseb aju vananemise eest ning toetab kogu keha rakkude ja kudede tervist, vahendab Medical News Today.

Hiljaaegu leidsid Austraalia teadlased varasemaid uuringuid analüüsides, et ka vaid kord nädalas lühikesi distantse läbinud inimestel on lausa 27% väiksem risk haigestuda pea kõikidesse kroonilistesse haigustesse, ka vähki ja südame-veresoonkonna tõbedesse. See tähendab, et end joostes treenides on võimalik vähendada riski surra enneaegselt.