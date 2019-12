Aasta lõpp kurnab? Turguta keha massaažiga! 

Et spaades pakutav massaaživalik võtab silme eest kirjuks, teeme valiku kergendamiseks levinumatest ülevaate portaali Terviseriik vahendusel.

Klassikaline massaaž on m assaažiliikidest levinuim. Lõõgastavate ja toonust tõstvate liigutustega leevendatakse lihasvaevusi. Võib teha kogu kehale või ainult problemaatilisele piirkonnale (selg, kael, kukal, õlad, käed, jalad jne). Kasutatakse lihaspingete ja sellest tingitud lihasvalude, nagu kaelavalu, õlavalu, seljavalu leevendamiseks, samuti lihaskrampide korral, unehäirete puhul ja stressi maandamiseks.

Lümfimassaaž on s petsiifiline, õrn ja rütmilise survega nahaaluskoe ravimassaaž, mis arvestab lümfisüsteemi ehitust ja talitlust. Stimuleerib lümfivedeliku voolamist lümfiteedes, ergutades organismi puhastumist jääkainetest ning liigsest vedelikust. On eriti sobilik neile, kellel esinevad lümfiringehäired ja tursed, migreen, immuunsüsteemi langus ja reumaatilised haigused. Kasutatakse näiteks alajäsemete veenilaiendite või lümfiteede ahenemisest tingitud tursete, rasedusaegsete tursete leevendamiseks, samuti ulatuslike operatsioonide (sh kasvajate) ja traumajärgses taastumisperioodis.

Punktmassaaž ehk akupressuur põhineb Hiina traditsioonilise meditsiinil, selle käigus mõjutatakse meridiaane ja akupunktuuri punkte eesmärgiga saavutada kehas energeetiline tasakaal. Toimib aeglasemalt ja leebemalt kui nõelravi, mõjub soodsalt kõikidele elundkondadele. On rakendatav eelkõige haiguste ennetamiseks, näiteks psühhosomaatiliste sümptomite ja krooniliste vaevuste, sealhulgas valude ja lihaspingete puhul. Sellega saab leevendada ka stressi, seedehäireid, meeleoluhäireid, peavalusid, üla- ja alaseljaga seonduvaid probleeme, käte-jalgade külmetamist, rahutute jalgade sündroomi ning korrigeerida vererõhku. Sobib nii lastele kui kõrges eas inimestel.

Jalatalla massaaž põhineb Hiina traditsioonilisel meditsiinil. Seda tehakse arusaamisega, et jalatallale on koondunud erinevate siseorganite tegevust mõjutavad tsoonid, mida mõjutades on võimalik taastada kehas energeetilist tasakaalu ja stimuleerida elundite sisemisi ressursse ja tegevust. Lisaks kätele tehakse seda puupulgaga, soovi korral kasutatakse massaažiõlisid ja kreeme.

Jalalabade massaaž aitab leevendada ja ennetada paljusid haigusseisundeid nagu peavalu, astma, valulikud lihaspinged, närvivalu, kõhukinnisus, sinusiit, migreen, allergia, vereringehäired jne.