HEA UUDIS: külmas treenimine aitab rohkem rasva põletada 

Teadlased olid juba varem leidnud, et mida paremini kehas SLN toimib, seda väiksem on rasvumise risk. Ka oli teada, et SLN aktiveerub trenni tehes. Periasamy ja tema meeskond kaevasid sügavamalt: ning avastasid, et ka madalad temperatuurid aktiveerivad SLNi. Nii jõudis teadlane tulemusele: kui külma käes treenida, siis tõuseb SLNi tase kõrgeimale ja rasva põletatakse maksimaalselt.