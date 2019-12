Eesti parim naisjõutõstja: "Võistluste parimast tulemusest saab tulevases trennis soojendus" 

GALERII

Helena Veelmaa Foto: Erakogu

„Raskused suurenevad ja see, mis kunagi oli mu parim tulemus võistlustel, on nüüd trennis mu soojendus. See toob mulle iga kord saalis naeratuse näole,” lausub Eesti parim naisjõutõstja Helena Veelmaa. See, et arenedes on reaalsed tulemused näha, võlub teda ala juures enim.