Veresuhkur kõigub? Harjuta end regulaarselt sööma! 

Hommikut tasub alustada korraliku hommikueinega, olgu siis nälg või mitte, nii et veresuhkur tõuseks kohe sobivale tasemele, ja nõnda algab päev ühtlaselt. Kui hommikul ei ole kõht tühi, annab see märku, et hilja õhtul on söödud liigagi rammusalt. Teine võimalik seletus on, et organismi ainevahetus ja loomulikud signaalid (nagu küllastus- või näljasignaalid) on totaalselt segamini, kirjutab portaal Kodus.