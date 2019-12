Ohhoo! Seks on kardiotreeningule kaval alternatiiv 

Austraalias asuva Curtaini ülikooli teadlased väidavad nimelt, et piisavalt kaua kestev seks asendab tõhusalt jõusaali kardiotreeningut, vahendab The Sun. Seks põhjustab nimelt südame löögisageduse ja süstoolse vererõhu tõusu, samas langeb diastoolne vererõhk ja inimene higistab. Ehk keha reageerib sellele täpselt samuti, kui jõusaalis treenimisele.

Lisaks kinnitavad teadlased, et seksimine aitab vabastada mõnusat olemist tagavaid hormoone, sealhulgas endorfiine ja oksütotsiini. Need hormoonid aitavad vähendada ka stressi ning toimivad looduslike antidepressantidena. Lisaks sellele, et see kõik on kehale hea, suurendab see ka intiimsust partneriga ning muudab inimese enesekindlamaks.