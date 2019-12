Terved ja sportlikud inimesed on reeglina ka head töötajad 

Üle paarikümne aasta tegutsevasse Telia Spordiklubisse kuulub ligi 1700 liiget. Telia Eesti töötajatest kuulub klubisse umbes 60 protsenti. Lisaks ligi 500 töötajate last, kes on klubis noorliikme staatuses.

Oluline on, et Veekeskustes, fitnessklubides, uisutamas ja kestvusspordi üritustel käiakse väga palju koos lastega. Spordiklubi toetab laste sportimisharjumuste kujunemist ja aktiivse liikumisega vaba aja veetmist.

Kokkuvõtteks lisab Enno Kiviloo: „Olen veendunud, et meie Spordiklubi sai teoks ja tegutseb tänaseni just seetõttu, et klubi loomise mõte ja initsiatiiv tulid seestpoolt, meie firma spordihuvilistelt töötajatelt ja need mõtted ning soovid on leidnud väga head toetust tippjuhtkonnalt. Meie tegevus toetub ja võimalused kasvavad tänu paljude vabatahtlike eestvedajate toetusele ja tegevusele.”