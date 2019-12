Toitumisnõustaja: peekonit ei pea kartma, rohkem tuleb süüa värvilist toitu 

Töötasid aastaid kokana ehk siis võib öelda, et juba siis andsid inimestele ideid, mida võiks taldrikule asetada. Seejärel õppisid päriselt toitumisnõustamist. Mis varasemad uskumused said ümber lükatud?

Päris palju sai ümber lükatud. Enne, kui läksin toitumisnõustamist õppima, arvasin, et tervislik toitumine on salat. Olin selleks ajaks päris pikalt kokana töötanud. Koolis olles tehti aga korralikult selgeks, mis asi on tegelikult tervislik ning kuidas ja mida süüa. Kui varem sõin lihtsalt seda, mis maitses, siis nüüd vaatan, et see annaks vajalikke toitaineid.

Mis on siis tegelikult tervislik?

Tervislik on toit, kus valgud, süsivesikud ja rasvad on tasakaalus. Toit peab mitmekesine olema.

Kuidas see tasakaal jaotub?

Taldrikureegel näeb selline välja, et pool taldrikut on köögivilja päralt, mis võiks olla värske salat või köögivili (sobib ka küpsetatud kujul). Ülejäänud taldrik jaotub nii, et veerand on süsivesikule nagu kartul, tatar ja riis ning veerand on valgu päralt, milleks on piimatoode või liha.

See taldrikureegel kõlab väga üldiselt. Kui mõtleme konkreetselt eestlaste peale, siis mis on just meile soovituslik?