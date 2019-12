Kas soliidsel mehel sobib abivahendit kasutada? 

“Kui mees teadvustab probleemi, milles liikumisabivahendid saavad talle abiks olla, siis saab vajaliku abivahendi suhteliselt kiiresti vastavalt vajadustele valmis komplekteerida,” selgitab Lemberg, kelle sõnul pööravad mehed abivahendi puhul rohkem tähelepanu selle funktsionaalsusele – näiteks elektriliste ratastoolide puhul mõeldakse rohkem sellele, kuidas vahend vastu peab, millised on tema tehnilised näitajad, mootorid, akud jne. Kuid kindlasti on ka abivahendi välimus neile oluline.

Samas tõdeb Lemberg, et täna pole abivahend enam pelgalt raam, mis inimeselt tähelepanu röövib, vaid ergonoomiliselt, funktsionaalselt ja ka visuaalselt kenasti disainitud lahendus - mida annab teataval määral ka kasutaja maitse järgi kohandada. “Ei tasu eeldada, et vaid naised soovivad olla silmapaistvad või et eestlane on tagasihoidlik ning eelistab ainult musta värvi. Näiteks oleme meie meessoost klientidele tellinud erkrohelise, punase, sinise raamiga ratastoole, värvilisi esikahvleid ja kodarakatteid – nii nagu nende soov on olnud.,” toob Lemberg näite.