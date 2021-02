Mida meeles pidada, et talispordialadega endale liiga ei teeks? 

Igatahes tuleb meil olemasolevaid neli aastaaega enda tervise huvides ära kasutada. "Väljas liikumine on üks kõige odavamaid asju, mis on ka tervisele hea," rõhutab Zilmer.

* Oska kukkuda. Kaarel Zilmeri sõnul on kõige suurem viga see, et mäest laskutakse liiga kõrges asendis, mistõttu kukutakse ette. See suurendab aga vigastuste ohtu. Kukkudes peaks suusataja oma asendit madaldama ja vajuma taha küljele.