HEA NÕU: nii saad leevendada arvuti taga istumisest tingitud hädasid

Taastusravi ja liikumise abivahenditele spetsialiseerunud Invaru abivahendikeskus kinnitab, et lisaks raskematest haigustest taastumisele küsitakse spetsialistilt üha enam nõu olukorras, kus erialase töö tulemusel on ühes või teises kehapiirkonnas tekkinud vaevused. Sealjuures on märkimisväärselt kasvanud abi otsivate arvutikasutajate arv.

Tavalistele massaaži- ja stressipallidele lisaks on tõhusad erinevad käsivarre ja sõrmede lihaskonda ja liigesliikuvust parandavad abivahendid. Näiteks Digi-Flex on suurepärane vahend käte ja sõrmede treenimiseks. Abivahendi iga nupu all on eraldi vedru, et tugevamate sõrmedega ei saaks kompenseerida nõrgemate sõrmede tegevust. Käe treenimiseks on veel Handmaster, millega harjutades tugevdatakse sõrmede sirutus- ja painutuslihaseid. Tulemuseks on lihastreening ning verevoolu paranemine sõrmedesse, randmesse ja küünarvarde.