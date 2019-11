Kuidas pimedal ajal rattaga ohutult treenida? 

Jalgratturitel tasub samuti mõelda, et kaasliiklejate suhtes on viisakas end võimalikult nähtavaks teha – kohustuslike rattahelkurite ja -tulede kõrval on võimalus kanda ka erksamaid riideid. Nagu autojuhtidel, tuleb ka jalgratturitel oma manöövritest varakult märku anda, et kaasliiklejad oskaksid nendega arvestada.