Viis põhjust, miks mehed võiksid joogat harrastama hakata 

Uuringu autorite hinnangul on põhjuseks kombinatsioon erinevatest jooga kasuteguritest: see tugevdab vaagnalihaseid, parandab tuju ja vähendab ärevust.

Centers for Disease Control and Prevention (USA haiguste kontrolli ja ennetamise keskus) korraldas uuringu, milles osales 85 000 tööinimest. Leiti, et selliseid vaimsel teadlikkusel põhinevad harrastused nagu jooga parandavad tööalast heaolu ja vähendavad selliseid produktiivsuse alaseid probleeme nagu läbipõlemine.

Jooga mõjutab stressiga toimetulekut. Leitud on, et see toimub rakutasandil: uuringute käigus on avastatud, et jooga vähendab kindlate põletikku tekitavate geenide aktiveerumist ja nood kipuvad seda tegema just stressi puhul.