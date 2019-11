Trennihooajal juhtub lastega ohtralt õnnetusi 

„Kaherattalistega juhtuvate õnnetuste tõsidus on pea alati ennetatav kiivri ja muu turvavarustuse kasutamisega. Kahjuks näeme aga oma töös tihti, kuidas kiivri korrektset kinnitamist ei peeta oluliseks või puudub see tähtis kaitsevahend sootuks,“ tunnistas Gilden.

Kuna lapsed on aktiivsed tegutsejad ja tegijatel teadupärast ka juhtub, paneb kindlustaja lapsevanematele südamele alati kuuma veega toimetamisel veenduda, et laps ikka ohutus kauguses viibiks.

„Kuna väikelastega juhtuvad õnnetused on need, mille tagajärjel tuleb lapsevanemal tõenäolisemalt mõneks ajaks töölt eemale jääda, siis on hakatud pere noorimaid ka ühe rohkem kindlustama. Tõusutrendis on just 1-4 aastaste väikelaste kindlustamine. Lisaks peavad õnnetusjuhtumikindlustust oluliseks need lapsevanemad, kelle laps mõne harrastusega tegeleb,“ selgitas Gilden.