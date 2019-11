Personaaltreener: kaalu langetamine on arvatust lihtsam 

Kuidas aga igapäevaselt kaalulangetust toetada? Kelneri sõnul on ka siin tegelikult valem lihtne. “Kui tehakse jõutreeningut ja selle tulemusel lihasmass suureneb, siis baasainevahetus kiireneb. Mida suurem on lihasmass, seda suurem on ka võimalus, et kogu tarbitud toit ära kulutatakse. Mida rohkem lihast, seda väiksem on tõenäosus sattuda ülekaalu,” avaldas kogenud treener ja lisas: “Järgmine aspekt on toidu termiline efekt. Toit, mida sööme, määrab, kui palju kaloreid kulub selle seedimiseks. Näiteks kui võtame 500 kalori väärtuses saia või 500 kalori väärtuses steiki, siis kaloreid võib olla küll ühe palju, aga sai on pehme ja seedub kiiresti. Seevastu lihatüki seedimiseks peab keha vaeva nägema ja kulutama energiat. Keha kulutab kaloreid, et lihast energia kätte saada. Oluline on süüa liha, köögivilja, täisteravilja ja juurvilja, sest nende termiline efekt on kõrge.”