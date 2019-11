Kuidas alustada suusahooaega siis, kui lund veel pole? 

Raul Olle:

Kindlasti ootab iga suusasõber juba pikisilmi seda taevast alla sadavat valget ollust, et saaks suvel-sügisel õpitut suusaradadele hästi ja kiiresti üle kandma hakata.

November-detsember on Eestis treenivale harrastussuusatajale väga keerulised kuud, sest ilmastik vaheldub kiiresti ning kerge miinusega asfaldile tekkiv libedus võib ära rikkuda plaanitud rullsuusatreeningu.

Rulli- või imitatsioonitreeningu võib julgelt asendada tavalise jooksu- või jõusaalitreeninguga ning mõni päev lisapuhkust treeningnälja suurendamiseks enne lume tulekut on ainult tervitatav.

Kindlasti on oluline esimestele suusatreeningutele vastu minna treenitult, aga samas ka PUHANULT! Esimestel suusatreeningutel võib ülevoolava positiivse emotsiooni tõttu mahu ja intensiivsuse kontrolli all hoidmine olla keeruline tegevus.

Kui esimene lumi on maha sadanud, tuleks alustada kohe suusatreeningutega. On hea, kui vähese lumega sõiduks oleks kodust võtta ka mõni vanem suusapaar, et võistlussuusad ei saaks kannatada.