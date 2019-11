Värske Eesti fitnessimeister: õige toitumine on 80 protsenti õnnestumisest 

See on miinimum, millest tuleb alustada. Kui soov on olemas, leiad ka aega ja võimalusi.

Milliseid toitumissoovitusi järgite ja kui palju kasutate intuitsiooni?

Õige toitumine pole minu jaoks dieet. See on minu elustiil. Seepärast jälgin iga päev, mida ma söön ja kui tihti. Üks toitumissoovitus, mida jälgin, on süüa 5 korda päevas. Kui olen perega peol, siis luban endal süüa midagi, mida ei söö tavaelus, näiteks tordilõik. Kui näen mingit salativalikut, siis mõtlen kohe, millest see koosneb ja kas on kasulik seda süüa või ei. Enamasti leiab kõikjalt sobivat toitu. Kui on võistlushooaeg, siis jälgin rangelt kalorsust. Valmistan iga päev toidu ette terveks järgmiseks päevaks ja võtan selle kaasa. Nii tööle, peole kui isegi teatrisse.

Laval esinemine nõuab palju enesekindlust. Mis on aidanud enesekindlust kasvatada?

Esmajärjekorras on laval võistlemine minu jaoks mõnus ajaveetmine. Kui olen rõõmus ja rahul, on olemas ka enesekindlus.

Aga kui räägime tõsiselt, siis see on suur töö jõusaalis ja kodus. Õige toitumine ja kõik muu, mis annab mulle ilusa vormi. Pluss kogu see poseerimine, kuidas ma näitan ennast laval. Kui kogu see kokteil on kokku pandud ja ma näen peeglist ilusat pilti, olen laval julge ja enesekindel.

Kui esimene kord võistlesin, siis loomulikult jalad värisesid. Iga võistlusega tulevad aga kogemused ja julgus. Võib-olla lisab julgust seegi, et mul on lavakogemus juba lapsepõlvest, ma käisin nimelt alg- ja keskkoolis tantsutrennis.