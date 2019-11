Ära unusta: sügisel vajab nahk erilist hoolt ja tähelepanu 

Foto: Pexels

Kosmeetikakonsultandi sõnul ei tohiks ka sügisel ja talvel unustada nahka päikese eest kaitsta. “UVA- kiirgus, mis põhjustab naha vananemist, on aastaringselt ühe tugevusega ja mõjutab nahka ka sügisesel perioodil,” räägib Põlme. Sügisel tuleks vahetada lisaks kreemidele ka muud nahahooldustooted nagu seerumid ja maskid niisutavamate vastu, et pakkuda nahale maksimaalselt turgutust. “Sügisel on õige aeg hakata kasutama seerumeid, mis lähevad sügavamatesse nahakihtidesse ning pakuvad nahale sügavniisutust ja toitmist,” selgitab kosmeetikakonsultant. Kuiva naha turgutamiseks sobivad hästi hüaluroonhapet sisaldavad tooted, mis aitavad nahas paremini niiskust säilitada. “Selle sügise trend on ka C-vitamiini sisaldavad seerumid, mis aitavad tugevdada nahakapillaaride seinu ning lisavad nahale sära,” lisab Põlme.

Kreete Põlme Foto: Erakogu



Igapäevase näonaha hoolduse juures on ülioluline naha regulaarne puhastamine. Seda on soovitatav teha kaks korda päevas - nii hommikul kui ka õhtul. Väga oluline on leida enda nahatüübile sobiv puhastusvahend, mis ei kuivataks nahka. “Näonaha puhastusvahendid peaksid olema sügisel õrnema koostisega. Näiteks on väga head erinevad näopuhastuspiimad ja mitsellaarveed,” soovitab Põlme, lisades, et ka keha eest hoolitsemist ei tasuks unustada. “Keha võiks sügisesel perioodil pesta näiteks pesuõlidega ning niiskele nahale kanda toitvat kehakreemi.”



Kord nädalas soovitab kosmeetikakonsultant koorida nahka õrnatoimelise koorijaga, mille seast soovitab AHA ehk puuviljahapetega koorijaid. Samuti võiks kord nädalas kasutada ka niisutavat ja toitvat maski.



Selleks, et teada saada enda nahatüüp ning millises seisukorras nahk on, soovitab Põlme teha kosmeetikaraportit, mille põhjal saab leida just enda nahale kõige sobilikumad nahahooldustooted. Nahadiagnostika tegemiseks ei ole vanusepiirangut ja seda tegema on oodatud on nii mehed kui ka naised