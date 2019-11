KUULA TREENERIT: need nipid tagavad mehe tervise ja pika eluea 

Eesti on Euroopa Liidu riikidest meeste ja naiste eeldatava eluea erinevuse poolest koguni kolmandal kohal – nimelt on meie meeste eluiga olnud viimased kaks kümnendit naistest 9-10 aasta võrra lühem. Peamised põhjused võivad olla küll hormoonides ja kromosoomides, ent on mõned hädavajalikud elustiilimuutused, mis suurendavad meeste šansse püsida kauem elujõulise ja aktiivsena.

Kuri ülekaal

Personaaltreener ja elustiilinõustaja Talis Tobrelutsu sõnul on viis olulist põhjust, miks mehed peaksid kohe ülekaalu vähendamisega alustama. “Lisaks halvale enesetundele ja liigeseprobleemidele võib ülekaal tuua kaasa südame- ja veresoonkonnahaigusi, diabeeti, erektsiooni- ja viljakusprobleeme, erinevad vähivorme ja psühholoogilisi probleeme,” ütles Tobreluts.

Personaaltreener ja elustiilinõustaja Talis Tobreluts Foto: Erakogu

„See kõik juhtub mõnekümne aastaga, seega mõistlik on kohe hakata investeerima oma tervisesse, mitte istuda tiksuva pommi otsas. Selle lõhkemise järel ei pruugigi täielik tervenemine võimalik olla,” ütles Tobreluts, kes oli veel 5 aastat tagasi ise rasvunud kontoritöötaja.

Aga mida siis teha? Alusta muudatustest liikumis- ja toitumisharjumustes. 10 000 sammu päevas võib kõlada äraleierdatud müüdina, ent Tobrelutsu sõnul on sellel siiski palju plusse. “Liikumise alustamisel on seda numbrit hea meelde jätta, see annab selge eesmärgi ning muutustele aitab kaasa iga astutud samm.”

Reval Spordi treeneri Siim Kelneri sõnul on algajatel treenijatel levinud probleemiks vale koormus, kuid liikumist peaks alustama kehale sobivas tempos. Tervisesportlastel aitab pulsi jälgimine tõhusamalt treenida, kuid näiteks Huawei GT2 nutikella süsteem suudab ennetada ka südamehäireid. Kuigi tegu ei ole meditsiinilise abivahendiga siis teab kell hoiatada kandjat kui tema pulss läheb ohtlikult kõrgeks või jääb alla 50 löögi minutis. Treeneri sõnul on sellest eriti kasu algajal, kes enda pulsisagedusi veel ise tunnetada ei oska.