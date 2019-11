Kas sinu treeneril on kehtiv kutsetunnistus? 

EOK asepresident Tõnu Tõnistel on väga hea meel, et nüüd on võimalus lihtsalt ja kiiresti kontrollida treenerite taset ja tausta. “Sellega näitame, et Eesti spordisüsteem muutub järjest läbipaistvamaks ja vajadusel ka lihtsalt kontrollitavaks. Ehk on see jällegi treeneritele lisamotivatsioon enda arengus edasi liikuda,” sõnas ta.

Spordikoolituse-ja Teabe Sihtasutuse juhi Toomas Tõnise hinnangul on 15 aasta jooksul liigutud jõuliselt edasi usaldusväärse treenerikutse nimel. “Me usaldame arste ja õpetajaid, lennujuhte ja laevakapteneid nende ametites, kuna teame, et inimeste elusid ega tervist ei saa anda ebapädevate ega isehakanud tegelaste kätesse. Loodetavasti olemegi nüüd jõudmas äratundmisele, et treenerikutse omamine on normaalsus, ohutuse ja õige juhendamise tagatis. Kui me sportijate ja lapsevanematena, omavalitsusjuhtide ja spordikorraldajatena seda jätkuvalt ja järjekindlalt nõuame, kui toimib „naabrivalve“ tema parimas tähenduses, siis ei tohiks oskusteta ja teadmisteta juhendajatel olla kohta spordisüsteemis,” rõhutas Tõnise.

Praeguse seisuga tegutseb Eestis Eesti Olümpiakomitee poolt omistatud kutsetunnistusega 3500 treenerit. Siiski leidub neidki, kes kutsetunnistust ei oma ning kelle tegude üle puudub igasugune kontroll. Portaalis on võimalik kontrollida, kas treeneril on kutsetunnistus ning millise haridustee ta on selleks läbinud. Kui sisestatud nimele tulemust ei pakutud, siis antud treeneril kehtiv kutse puudub.

Kutseandmise ja taseme- ning täienduskoolituse korraldamiseks on EOK moodustanud koostöös spordialaliitudega kutsekomisjonid, mis kontrollivad taotleja vastavust tasemenõuetele, korraldavad kutseeksami ja otsustavad kutse andmise.