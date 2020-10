VAIMSE TERVISE KUU: need neli tegevust aitavad sul oma vaimu hoida 

Nii ilmnes Illinoisi ülikoolis läbi viidud küsitlus, et pooled vaimse tervise probleemidega kimpus olevad inimesed ei ole saanud nõuandeid oma elustiili muutmiseks. Ajakiri Psychology Today nendib, et see on suur puudujääk, sest pelgalt elustiilimuutused võivad oluliselt inimese elukvaliteeti parandada. Samas toob ajakiri välja neli punkti, millele võiksid oma vaimse tervise huvides tähelepanu pöörata. Neid punkte tasub järgida, sest see, kui tunneme end paremini, oleme paremini kaitstud nii vaimsete kui füüsiliste probleemide eest.

1. Toitu tervislikumalt. Teadlased on nimelt veendunud, et see, mida me sööme, mõjutab otseselt vaimset tervist nii heas kui halvas mõttes. Nii seostatakse puu- ja juurviljade söömist otseselt parema vaimse tervisega, kõrge rasvasisaldusega menüü aga soodustab kõikvõimalike probleemide, eriti aga ärevuse ja mäluprobleemide teket. Ainsad rasvad, mida ei maksa karta, on lõhes leiduvad oomega-3-rasvhapped, sest need võivad aidata depressiooniga võidelda. Kindlasti hoidu aga suhkrust, sellel on omadus vaimse tervise probleemid hullemaks muuta.

2. Tee rohkem trenni. Trenn on näiteks depressiooni ja ärevushäirete korral imeravim. Teadlased on teinud kindlaks, et ka erinevad kergemad aktiivsed tegevused, näiteks aias askeldamine ja jalutamine, aitavad depressiooniga võidelda. Trennist on kasu ka sksofreeniaga kimpus olijaile. Tasub ka teada, et erinevate vaimsete häirete raviks mõeldud ravimid võivad põhjustada kaalutõusu – sestap on trenn igal juhul omal kohal.

3. Õpi stressi leevendama. Stress on vaimsete probleemide alustala ja vaimsed probleemid omakorda tekitavad stressi. Et sellest suletud ringist pääseda, ongi oluline õppida stressi leevendama. Kindlasti on selles punktis abi mediteerimisest ja joogast.