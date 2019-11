Miks hakkavad põlved valutama? 

Treeningutega alustamisel tuleb arvestada, et on olemas rida faktoreid, mis mõjutavad põlveliigeseid ja ka liigeseid üldse. Nii näiteks peab 30.-40. eluaasta vahel pärast pikka pausi treeninguid alustades arvestama, et liigesekõhre struktuur on muutumas ja mitte kõik spordialad ei pruugi enam sobida. Näiteks jooksmine ja kiirust nõudvad pallimängud (korvpall, võrkpall, jalgpall jms) põhjustavad suuri koormusi eelkõige põlveliigestele. Lihtsam on neil, kes kogu elu spordiga tegelenud, organism on koormustega harjunud, aga ka siin tuleb arvestada, et koormused, millega harjutati nooruses, ei ole nüüd enam sobilikud.