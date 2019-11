Kümme treeningviisi, mis aitavad sul kõige tõhusamalt head vormi saavutada 

Põhimõtteliselt on ka poks intervalltrenn – selle vahega, et poksides tunned end tõeliselt karmi tegelasena. Spetsialistid toonitavad, et tüüpiline algajate viga on poksida üksnes käsivarre jõuga, kuid tegelikult tuleb suurem osa rammust hoopis keha korsetilihastest ja neid peakski kasutama.

CrossFit tugineb harjutustele, mis on inspireeritud meie igapäevaelu loomulikest liigutustest. Trenn on mitmekesine – treener võib sind panna kükkima, aga ka autorehvi lükkama või mööda köit üles ronima. Kindel on see, et harjutused on intensiivsed ja kalorid põlevad mühinal.