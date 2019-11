Üheksa asja, mida aeroobikat harrastama asudes silmas pidada 

* Mõõdukas tempos lihastreening on hea rasvapõletuseks. Kui eesmärk on saleneda, peab korduste arv olema suur ja raskused väiksed. Ei maksa karta, et lihased jõuharjutusi tehes liiga suureks kasvavad - naistel reguleerivad hormoonid lihasmassi kasvu.

* Minimaalne treeningukordade arv on kolm korda nädalas 30 minutit korraga ja see on tõesti vähim. Siis saab hakata rääkima treeningust, muidu on lihtsalt tore liikuda.