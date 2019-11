Valgusvaesel ajal hoia D-vitamiini tasemel silm peal! 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Sügistalvisel perioodil, kui päikesevalgust meie laiuskraadil napib, kipub inimesi kimbutama meie organismis väga olulist rolli täitva D-vitamiini puudus, mis võib endast esmalt märku anda unisuse ning kõrgenenud vererõhu ja valutundlikkusega.D-vitamiin on üks olulisematest vitamiinidest ning selle peamine funktsioon on kaltsiumi ja fosfori ainevahetuse reguleerimine ning luustiku hooldamine. Kui organismis on liiga vähe D-vitamiini, halveneb soolestikust kaltsiumi imendumine, mis tekitab omakorda mitmeid terviseprobleeme - luude hõrenemist, hammaste lagunemist ja lihaste (sh südamelihase) funktsiooni halvenemist.“Organism toodab D-vitamiini UVB kiirte toimel ise ja suvekuudel piisab vajaliku koguse saavutamiseks päikese käes viibimisest. Sügisest kevadeni on aga Eesti laiuskraadil päikese UVB kiirguse intensiivsus liiga madal, et käivitada D-vitamiini tootmist organismis. Seetõttu tuleks kindlasti sel perioodil leida endale D-vitamiini lisaallikas kas kapslite, tablettide, s