Südame tugevdamiseks kõnni end higiseks 

Esiteks tasub meeles pidada, et hea tervise nimel tuleb igapäevaselt teha 10 000 sammu. Kuid mitte ainult - neist sammudest on kasu, kui teha seda nii, et end kordki päevas kõndide higuseks ajada. Sest südamelihas muutub tugevamaks, kui see saab reipamalt tuksuda. Selleks on parim viis teha oma jalutuskäikudel veerand tunni pikkuseid kiirkõnnisööste. Kui algus on tehtud, peaks igapäevase liikumise venitama poolele tunnile ja tempo peaks olema selline, et hakkad lõõtsutama ja higi tuleb lahti.