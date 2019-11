Bikiinifitnessi meister Agne Kiviselg: "Tervislik toitumine ei pea olema piiramine" 

Mind hoiab tervislikul joonel paljuski minu eesmärk ja siht. See on minu sisemine motivaator, mis paneb mind tegutsema. Lisaks see, kuidas tervislik eluviis paneb mind oma kehas tundma – tunnen end suurepäraselt. Ning see, kuidas me end ise tunneme, ongi kõige alus. Kui armastame ennast, tunneme, et ka maailm armastab meid.

Võistlusvälisel ajal võtan ikka loomulikult vabamalt. Jälgin suures plaanis makrotoitaineid ja luban endale kõike head ja paremat ka. Valmistan ikka enamiku oma toite päevaks ise, olen ma dieedil või ei - mulle tohutult meeldib kokkamine ja eriti küpsetamine!"

Millised on nõuanded või nipid, mida võistlusdieedil olles jälgite?

"Pean ütlema, et olen võistlusdieedi suhtes tõenäoliselt väga halb nõuandja – minu suhtumine on 110% ja kõik asjad grammipealt, ei ühtki eksimust. Ütlen käsi südamel, et nii võistlusdieeti pidama ei pea ja asju võiks veidi vabamalt võtta, aga no mis sa teed – ise ma nii ei oska.

Võistlusdieet on minu jaoks, nagu ütlesin – nulltolerants. Söön isevalmistatud toite ja tahan täpselt teada, millest iga asi koosneb. Kulturismi või fitnessi võistlusdieet ei ole tavainimesele. See ei ole tervislik eluviis, mis võtta omale sihiks 365 päeva aastas. Mitte keegi, ka fitnessi- või kulturismivõistleja ei peaks püüdma olla pidevas kaloridefitsiidis ja suunitlusega vähendada pidevalt oma keha rasvaprotsenti. Võistlusdieet aga seda oma eesmärgilt on ja just seepärast on see ajutine „toitumisviis“.

Parimaks nõuandjaks on tegelikult aeg ja oma keha tundmaõppimine. Mis sobib ühele, ei sobi teisele. Püüdke leida viis, mis on teie kehale (ja oluline: ka seedimisele) parim ja mida järgides tunnete end oma kehas hästi."

Kuidas on mõjutanud treenimine ja toitumise jälgimine teie vaimset poolt?