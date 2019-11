Neli levinud viga, mida mehed kipuvad jõusaalis tegema 

Kõige esimene viga on see, kui mees uitab sihitult mööda jõusaali ringi, sest tal pole PLAANI. Ükski õige trennimees ei lähe kodust välja ilma kindla teadmiseta, milliseid harjutusi ja kuidas ta tegema hakkab. Leia endale eesmärk ja koosta selle saavutamiseks treeningplaan.

Teine segaja: mees on liimitud oma TELEFONI külge. Kas teed pärast iga harjutust selfisid, reageerid kõigile teadetele, saadad pidevalt inimestele tekstisõnumeid või kruvid sotsiaalmeediat – kõik see tapab su keskendumise ja hoiab sind jõusaalis kaugelt kauem kui vaja. Kui sul on vaja näiteks trenni taustaks muusikat, siis võta telefoni asemel spordikaaslaseks vana kooli MP3-mängija.