Kuus igaõhtust paksukstegevat viga 

* Sa paned kella hommikuks liiga vara helisema. Kui soovid kaalu langetada, pead öösel korralikult magama, kirjutab Daily Mail. Kui lähed südaöösel magama, ei ole mõistlik sul kella kuueks äratama seadma - iga inimene vajab seitse kuni üheksa tundi korralikku und. Katsu oma päevaplaan seada nii, et sul oleks maamiseks piisavalt aega.

* Sa jätad õhtusöögi vahele. Eriti kiputakse seda tegema, kui söögiaeg jääb pärast kella kuut- Jah, enne uinumist pole hea suurt einet süüa, kuid nälgimine viib su suurema tõenäosusega öösel külmkapi kallale või paneb sind järgmisel päeval õgima. Püüa jälgida, et sa ei sööks kas tundi enne magamajäämist.

* Sa ei taha õhtul seksida. Orgasm aitab stessi vastu ning soodustab uinumist, samuti soodustab see tervisliku kehakaalu hoidmist soodustavate hormoonide teket.

* Sul on õhtuti kombeks napsutada. Kuigi see tundub lõõgastav olema, rikub see tegelikult une kvaliteeti - napsusena magamajäämine toob pinnapealse ja katkendliku une. Ka sisaldab alkohol liiga palju kaloreid.