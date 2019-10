Sel laupäeval selgub, kellest saab Ott Kiivikase mantlipärija 

„Eesti meistrivõistlused toimuvad üle pika aja Tallinnast väljaspool, TÜ uuenenud spordihoones, koostöös TÜ ASK-ga, mis on üks EKFL-i asutajaliikmeid ja pikaajaline kulturismitraditsioonide kandja mitte ainult Tartus, vaid kogu Eestis,“ ütles Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liidu president Ergo Metsla.

„Eelseisvad 51. Eesti meistrivõistlused saavad olema huvitavad ja erilised. Huvitavaks teeb asja see, et kulturism saab uue kuninga. Kes saab see olema, selgub kohapeal. Ütlen vaid nii palju, et tiitlinõudlejaid on ja tuleb järjest juurde.“



Aastaid Eesti kulturismi suveräänselt valitsenud Ott Kiivikas lunastas aasta tagasi profilitsentsi ja on teinud võistlemises pausi, kuid panustab hetkel kulturismi ja fitnessi hüvanguks Euroopa Kulturismi ja Fitnessi Liidu täitevkomitee liikmena. See, kas tema mantlipärijaks saab tänavu juba supertulemusi näidanud Egert Oiov, Siim Savisaar või Raigo Kuusnõmm, selgub Tartus. Ka naiste bikiinifitnessis tõotab tulla huvitav võistlus: laval on maailma tipud, profilitsentsi lunastanud, kuid käesoleval hetkel veel amatööridena jätkavad Agne Kiviselg ja Julia Tšižova.