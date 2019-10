Sinu treener Treener Ramil Lipp: alaliidud peavad pingutama, et treeneritetase oleks parem Silja Paavle , täna, 17:11 Jaga: M

Ramil Lipp Foto: Siim Kinnas

Treenerikutse on reguleeritud spordiseadusega, kuid hetkel on Eestis kommertsspordiklubidel vaba valik, keda nad treeneriks nimetavad.Eesti Kulturismi ja Fitnessi Liit seisab selle eest, et igal treeneril oleks kutsetunnistus. „On palju suhtumist, et spordialaliitude koolitused pole piisavalt head. Ühe või teise ennast treeneriks nimetava inimese seisukoht on, et nende praktiline kogemus või lisakoolitusena läbitud kursus on parem. Alaliidud peavad kindlasti ise rohkem pingutama, et tase oleks parem,“ ütleb treener Ramil Lipp.