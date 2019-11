RASVAGA RASVA VASTU: kolm toiduainet, mis aitavad pekke põletada 

2. Kookoski sisaldab rohkelt küllastunud rasvu. Suur osa sellest on unikaalse koostisega, mis aitab bakterite vastu võidelda ja parandab kolesteroolitaset. Ka teadlased on kinnitanud, et kookosõli toidulisandina vähendab ülekaalu kõhupiirkonnas. Kasuta rohkem kookospiima wokiroogade valmistamisel, siis saad vöökoha saledamaks!