LÕPP ÕHTUSTELE TREENINGUTELE: tõhusam on end päeval liigutada 

Paari aasta eest viidi selle kinnitamiseks läbi uuring 54 30-eluaastates inimestega, kirjutab You Beauty.

Uuring leidis, et neil kes treenivad päevavalges ja eriti päeva esimeses pooles, on kehamassiindeks väiksem võrreldes nendega, kes saavad treenida päeva teises pooles või üldse pimedas. See tulemus kehtis kõigi inimeste puhul sõltumata nende kehalisest aktiivsusest, söödud toidukogusest, uneajast, vanusest või soost.