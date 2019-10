Neli hommikuharjumust, mis takistavad su kaalulangetuspüüdlusi 

Ajakiri women´s Health kirjutab, et vale algus päevale on üks enamlevinuid suuremaid vigu, mida teevad kaalu langetada soovivad alused. Sest just hommikuga paned sa alguse kogu ülejäänud päevale.

* Sa magad liiga kaua. Kaalutõusu põhjustavad nii vähe kui ka liiga kaua magamine. Teadlased on leidnud, et suurem kehamassiindeks on neil, kes magavad öösel üle kümne tunni.

* Sa askeldad pimedas. Päike aitab kaalulangetusele kaasa, sestap tõmba kohe ärgates kardinad akna eest. Kui soovid päikesega oma kehamassiindeksit mõjutada, püüa päevavalges hommikuti olla 20-30 minutit ka pilvise ilmaga.

* Sa ei kaalu end. Teadlased on leidnud, et need, kes kaaluvad end iga päev, suudavad edukamalt kaalu langetada ja seda ka hoida. Parim on kaaluda end kohe pärast ärkamist, siis on kaal kõige täpsem ja väiksem.