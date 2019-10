GALERII | Liikumisõpetajad pidasid Ida-Virumaal sügiskooli 

EOK projektijuhi Natalja Inno sõnul on liikumisõpetajate suvel toimuvast koolitusest saanud niivõrd populaarne ja traditsiooniline sündmus, et see tekitas nõudluse ka sügiskooliks. „Suvekooli kohad täitusid vaid kolme tunniga ja seetõttu leidsime, et korraldame esmakordselt ka sügiskooli. Otsustasime koolituse seekord läbi viia Ida-Virumaal ning tänu sellele suurenes ka piirkonnast tulnud osalejate arv,“ ütles ta.

Kahepäevasel koolitusel kuulasid liikumisõpetajad üle Eesti harivaid loenguid ning tutvuti erinevate näidistundidega, nende seas pallimängud, maadluselementidega liikumistunnid muusikaga, erinevate vahendite loov kasutamine, tantsuline liikumine, discgolfi alused, rullmassaaž.



Ida-Virumaa Spordiliidu esimehe Risto Lindeberg avaldas uhkust, et selline sündmus Ida-Virumaal korraldati. „Väga oluline, et selline sisuline ja praktiline liikumisõpetajate koosviibimine leiab aset just Ida-Virumaal. Loodan, et sellest kujuneb välja traditsioon. Igaüks saab olla liikumisel eeskuju ning liikumisõpetajatel on eeskujude kujundamisel väga suur roll,“ ütles Lindeberg.