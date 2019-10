Viis nippi, kuidas külmetusega rinda pista 

Erinevaid ravimeid tarvitades tuleks tähelepanu pöörata nendes sisalduvatele toimeainetele, kuna kõike korraga ei ole kindlasti soovitatav tarvitada. “Näiteks kuna nn gripiteed sisaldavad juba suures koguses paratsetamooli, ei tohiks valu raviks enam rohkem valuvaigisteid juurde manustada,” selgitab Rjabtsova, lisades, et nõu ravimite koosmõju kohta saab alati küsida apteekritelt.



Proviisor rõhutab, et paranemiseks on väga oluline anda oma kehale piisavalt puhkust. “Tihtipeale inimesed põevad külmetushaigusi nö püstijalu, kuid see omakorda pikendab tervenemist, kuna väsinud organism ei suuda efektiivselt viiruste vastu võidelda,” sõnab Rjabtsova. Haiguste korralikult ravimata jätmine võib kaasa tuua aga mitmeid tüsistusi, mis on esialgsest haigusest märksa tõsisemad ja mille väljaravimine võtab rohkem aega. “Ka nohu, mida ei peeta tõsiseks haiguseks, võib hiljem põhjustada ninakõrvalkoobaste ja kõrvapõletikku, mis on juba märksa raskemad haigused ning vajavad üldjuhul antibiootikumiravi,” toob apteeker näite võimalikest tüsistustest.