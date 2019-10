AASTARINGNE RÕÕM: näpunäiteid algajale matkajale 

Foto: PantherMedia/Scanpix

Matkamine mägedes

Raskusastme järgi jaotatakse matkad kolme kategooriasse - kahte esimesse kuuluvaid matku saab läbi teha ka Eestis, kolmanda kategooria matka jaoks on vaja aga kõrgemaid mägesid ning minna selleks mõnda mägisemasse riiki. Et mägimatk õnnestuks, võiks arvesse võtta järgmist: - kui muud matka ettevalmistused tehtud, tuleks valida mõnus matkaseltskond, kusjuures sobivaimaks matkagrupi suuruseks on soovitav 4 - 8 inimest. Raskematel ja tõsisematel mägimatkadel peaksid grupi liikmed olema hästi treenitud ja võimetelt sarnased. - mägimatkadel tuleb arvestada ka sellega, et umbes 2000 meetri kõrgusel võib inimest tabada nn mägihaigus, sest mida kõrgemale minnakse, seda vähem on õhku ja seda madalam on õhurõhk. Selleks et minna 5000 meetri kõrgust mäge vallutama, tuleks kõigepealt tõusta 3000 meetri kõrgusele, siis laskuda pisut allapoole, edasi tõusta juba 4000 meetri kõrgusele ning taas laskuda pisut madalamale. Selliselt harjutatakse organismi olema ja tegutsema hapnikupuuduses.