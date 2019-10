Püsi vormis: piisav uni hoiab sind ülesöömisest 

Tulemused põhinevad katsel, kus kolmkümmend normaalkaalus täiskasvanut magas öösel neli või üheksa tundi kuuepäevase tsükli jooksul. Tsüklite vahel oli paus, et testitavate normaalne unerütm taastuks. Tsüklite lõpus tehtud aju magnetuuring näitas, et vähem maganud inimeste aju reageerib toidule palju tugevamalt. Vähe maganud inimestel reageerivad palju tugevamalt need aju piirkonnad, mis on seotud meelehea ootuse ja saamisega.