Viis trennimüüti, mida uskudes teed endale liiga 

Tegelikult viitavad pärast trenni valutavad lihased kõige sagedamini ülekoormusele. Liiga suur koormus tekitab lihaskiududes mikrotraumasid, samuti soodustab see piimhappe kogunemist, mille tõttu tekib ka valu. Seetõttu soovitan oma treeninguplaan läbi mõelda ja pidada nõu ka treeneriga, et ta soovitaks just teile kõige paremini sobiva kava. Nii tunnete pärast trenni mõnusat väsimust ja isegi erksust ning järgmistel päevadel ei ole vaja vaevelda kogu keha haaranud valude käes. Peeglis märkate aga soovitud muutusi juba pärast kaht kuud regulaarseid treeninguid.

See on üks kõige levinumaid müüte ning siinkohal pean ma kindlasti kurvastama paljusid selle imevahendi „tarvitajaid” – kõhulihaste treenimine ei aita paraku saavutada saledat keskkohta. Kõhulihased on selleks liiga väikesed, et vaid nende koormamine põletaks liigseid kaloreid. Ülekaalu korral (mis on enamasti ka „päästerõnga” põhjus) annavad kõige paremaid tulemusi kestvustreening, suurte lihasgruppide koormamine ja samuti tasakaalustatud toit – kõige paremini kõik koos, kusjuures toitumine määrab vähemalt 60–70% tulemusest. Tuleb vähendada kogu keha nahaalust rasvakihti, siis tulevad esile ka treenitud kõhulihased. Tugeva kõhu saamiseks piisab täiesti 2–3 kõhulihaste treeningust nädalas, tehes trenni korraga 15–20 minutit.

Tänapäeval on trennivaldkond nii arenenud, et nüüd leiavad endale sobiva füüsilise tegevuse igas vanuses ja füüsilises vormis inimesed. Klubid on muutunud kättesaadavamaks nii pakkumise kui ka rahalises mõttes. Ka treenerid on rohkem haritud. Moes on treenida nutikalt. Juba ammu pole spordiklubides nii, et seal treenivad ainult kuulsused või „lihasemäed”. Fitnessiklubi on koht, kus inimesed parandavad ja hoiavad oma normaalset füüsilist vormi. Spordiklubis käimine on eluviis – inimene läheb kas enne või pärast tööpäeva spordiklubisse füüsilisi harjutusi tegema, et tõsta toonust ning laadida maha ebavajalikku ning sageli ka negatiivset energiat.