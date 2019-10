Vaata, kes said tänavu Eesti sportlikumate perekondade tiitli  

Perekond Märss Läänemaalt. Tegu on väga sportliku perekonnaga. Ema Ly tegeleb aktiivselt jooksmisega, võrkpalli ja tennisega, mullu tuli ta naiste arvestuses Ridala Jüriöö jooksu võitjaks. Isa Kaido tegeleb kikkpoksiga. Tütar Maily on edukas kergejõustiklane, saavutades Eesti meistrivõistlustel mitmevõistluses U-16 vanuserühmas 3. koha. Maily tegeleb ka tennisega ning ta tuli 2018. aastal tennises Läänemaa meistriks. Poeg Kaido juunior tegeleb aktiivselt poksiga ning sõidab talvel jäärada.

Perekond Kruusimägi Lääne-Virumaalt. Marge ja Uudo Kruusimägi on tegelenud spordiga terve teadliku elu. Nad on olnud nii kehalise kasvatuse õpetajad kui sporditöötajad, kes on ka praegu võistluste korraldamisel aktiivselt abiks. Selle pere kodustelt üritustelt ei puudu kunagi sportlik programm. Neil on oma võrkpalliväljak, kahe korviga discgolfiplats ning väikestel põnnidel on võimalik mängida jalgpalli. Aastatega on traditsiooniks kujunenud ühised väljasõidud suusatama, ujuma, maratonidele ja muudele rahvaspordiüritustele. Marge ja Uudo on üles kasvatanud kolm last – pojad Kerdi ja Priidu ning tütre Pireti, kes koos oma laste ning abikaasadega osalevad tihedalt erinevatel rahvaspordivõistlusel.

Perekond Kruusimägi Foto: Erakogu

Perekond Killing Pärnumaalt. Perekond Killing, eesotsas pereema Õie Killinguga, lööb aktiivselt kaasa mitmetel maakondlikel üritustel (Pärnumaa mängud, Rannamängud, erinevad Pärnumaa meistrivõistlused jne). Õie oli ka endise Audru valla spordijuht, toetades siiamaani oma nõu ja jõuga Pärnu linna spordielu edendamist. Perekonna neli last on alati olnud huvitatud erinevatest spordialadest, näiteks võrkpallist, kergejõustikust, sõudmisest, sangpommi rebimisest. Kui pojad Keito, Kaijo ja Kuido on aktiivsed harrastusspordiüritustel, siis peretütar Koidu Killing on tulnud 14 korral sõudmises Eesti meistriks ning saanud 2009 noorte MMil sõudmise paarisaerulisel neljapaadil 16. ja 2010 U-23 MMil paarisaerulisel kahepaadil 7. koha. 2007. aastast on ta tegelenud isa juhendamisel ka sangpommispordiga, tulles 2018. aastal ka maailmameistriks. Sangpommispordis on ta seitsmekordne Eesti meister.

Perekond Piirimaa Põlvamaalt. Perekond Piirimaa tublide neidude – Kätlini, Katrini, Karina ja Karmeni – sportlastee algas Tilsi Põhikoolist. Nende osalusel teenis Tilsi Põhikool oma senise ainsa „Tähelepanu , start!“ sarja võidu väikekoolide arvestuses. Lisaks on kõik olnud tublid suusatajad ja teinud kaasa ka kõigil kergejõustikuvõistlustel. Oma jalgpallurikarjääri alustasid neiud Põlva jalgpalliklubis Lootos, kellega on võidetud tiitleid nii noorteklassides kui meistriliigas. Kõik neiud on olnud aja jooksul ka Eesti noortekoondise huviorbiidis. Katrin on esindanud Eestit U17 ja U19 võistkonnas ning Karmen U17 esinduses. Katrin tegeleb ka orienteerumisega ning võõras pole ka korvpall, aeg-ajalt teenindab ta lauakohtunikuna ka Eesti meistriliiga mänge. Ema Jana lööb kaasa rahvatantsus ning laulab Laheda segakooris. Tema peal on kogu pere elu ja logistika paikapanemine, sest aastatetagune avarii on isa Kalju voodisse aheldanud. Ema on loonud ja loob kõik võimalused, et tütred millestki puudust tundma ei peaks.

Perekond Piirimaa Foto: Erakogu

Perekond Laurimaa Raplamaalt. Pereisa Andrus on Kaitseliidu Rapla Maleva saalihokinaiskonna treener ja tegev saalihokimängija, vanem poeg Andre on aktiivne abiline spordivõistluste korraldamisel ja läbiviimisel, keskmine poeg Märten käib viis korda nädalas Rapla Korvpallikoolis korvpallitrennis, olles võitnud ka mitmeid auhindu. Noorim poeg Tom on samuti Rapla Korvpallikooli õpilane ning osaleb ka saalihokivõistlustel.