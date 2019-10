Kolm halba harjumust, mis viivad trennimotivatsiooni 

* Sa armastad rutiini. See võib olla hea mõnes muus valdkonnas, kuid mitte treeningsaalis - ühtesid ja samui harjutusi tehes sa lihtsalt ei arene. Trennimotivatsioon tõuseb ja ka rohkem kasu sellest on, kui sa teed rohkemaid erinevaid harjutusi.

* Sa ei armasta vett juua. Vee joomine on üks olulisemaid asju, kui soovid regulaarselt treenida. Veepuudus võib põhjustada peavalu ja kroonilist väsimust. Seepärast on oluline juua mitte vaid trenni ajal, vaid ka enne ja pärast treeningut ja seda iga päev.

* Sa lahkud kodust hommiksöögita. Väga paljud uuringud on leidnud, et inimene on füüsiliselt aktiivsem, kui ta sööb igal hommikul korralikult. Sedaviisi jagub kehal rohkem energiat kõigeks vajalikuks, ka treeninguteks.