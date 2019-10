Tai poks aitab ka seenioridel head vormi hoida 

Väga hästi. Arvestades, et tegemist on nii-öelda pilootprojektiga, mille eesmärk on teha kindlaks, mida selline sihtgrupp üldse vajab ja millised harjutused ja tempod neile parimad on, oleme tulnud kenasti toime. Millised olid treenitavate esimesed emotsioonid ja kommentaarid? Kõik olid väga rahul ja rõõmsad, et olid otsustanud kohale tulla.

Kadus peale esimest trenni inimesi ka jäädavalt treenist?



Jah, üks inimene, naisterahvas. Talle trenn üldiselt meeldis, aga talle ei sobinud mõned spetsiifilised elemendid, mis tai poksi trennis ikka on, nagu näiteks mõned paarisharjutused. Soovitasin talle meie naiste tai poksi fitnessigruppi, kus kehalist kontakti on vähem.



Milline on seeniorite tai poksi trenni fookus?



Üldiselt teeme samu asju, mida teisteski gruppides, ainult väiksema intensiivsusega. Arvestame vanusest tulenevate kehaliste eripäradega. Näiteks mõnel võivad olla kangemad liigesed või pikem koormusest taastumise aeg.



Millega peab trenni tulev seenior eriti arvestama?



Eelkõige, et ta kuulaks oma keha ja teeks trenni mõnuga, aga mõistlikult. Öeldakse, et vanus on ainult number. On küll number, aga see on nagu kinganumber: kui ta on sul ikka 46, siis sa ei hakka nr 41 kingi jalga suruma, kuigi need võib-olla rohkem meeldivad. Samuti, kui vanusenumber on 67, saab trenni teha küll, aga mitte nii nagu 24-aastasena. Mõistlikult treenides võib saavutada hea tervise ja vastupidava keha, aga liialdades on seda kõike lihtne ära rikkuda.