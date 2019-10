Ohhoo! Kiirem kõnd mõjub tervisele tõhusamalt 

BuenaVida kirjutab, et oluline pole mitte ainult kõndida 10 000 sammu päevas, vaid jälgida ka kõndimise tempot. Kiirkõnni harrastamine võib pikendada eluiga. See annab elule aastaid juurde.

Vali selline kiirus, et tunned, kuidas pulss tõuseb, kuid suudad kaaslasega veel rääkida, ilma et peaksid juttu katkestama. Kõnni kiiresti, aga nii, et sa veel ei jookse. Kel on pulsikell, saab jälgida, et pulss oleks 70-80% lubatud maksimumpulsist.