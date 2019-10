KIIREMALT VORMI: viis toitu, mis utsitavad ainevahetust tõhusamalt tööle 

* Linnuliha aitab rasvu põletada. Et keha suudaks lihaseid kasvatada, peab ta rasvad ära põletama. Kalkun- ja kanaliha soodustavad rasvapõletust, sest on ise äärmiselt rasvavaesed.

* Kapsas soodustab söögiisu pidurdava hormooni tootmist. Kapsad on eriti head just praegu, sest on kiudaineterikkad ning tänu suurele seedimatute kiudainete sisaldusele soodustavad need soolestiku tegevust, aeglustavad lihtsate süsivesikute imendumist ja hoiavad veresuhkru taseme stabiilsena. Tulemuseks paneb organism vähem varusid tallele ning toodab ka söögiisu pidurdavat hormooni leptiini.