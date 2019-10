Homme jookse rinnavähi ennetuse toetuseks! 

2019. aasta Roosa Lindi Jooks on kõikidele osavõtjatele mõlemal distantsil ajavõtuga. Põhidistants on 10 km, kus selgitakse paremusjärjestus. Lisaks on võimalik osaleda ka 5 km distantsil, kus võetakse aega, aga paremusjärjestust ei selgitata. Rada võib läbida endale sobival viisil: kõnd, kepikõnd, jooks jne.

Roosa Lindi Jooksul 2019 on kohal ka sel aastal Põhja-Eesti Regionaalhaigla pop-up telk, kus on hea võimalus nõu küsida tunnustatud rinnaarstilt dr Riina Kütnerilt. Dr. Kütner vastab küsimustele ja selgitab, kuidas ise enda rinnatervist kontrollida ning jagab õpetusi. „Kuna algstaadiumis rinnavähi elulemus on ka Eestis ligi 100%, soovitan kõigil naistel osaleda sõeluuringutes,“ ütles dr Riina Kütner. Kõigil soovijatel on üritusel võimalik registreerida ravikindlustatud isikuna Regionaalhaigla rinnakabineti vastuvõtule ilma saatekirjata.