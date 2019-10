TEADLASED: kiirel ajal kosuta keha üheminutiliste treeningutega 

Šotimaal asuva Edinburghi ülikooli teadlased rõhutaad aga, et see minuti-pooleteise pikkune treening peab olema hästi intensiivne.

Teadlased nendivad, et pikemaajaline regulaarne treening on kehale kõige parem. Aga kui ikka on kiired ajad, tasub alternatiivina katsetada minuti-pooleteise pikkuseid treeninguid, selmet üldse end mitte liigutada. Head viisid lühiajaliseks, kuid pingutust nõudvaks treeninguks, on näiteks jooksulindil lippamine või velotrenažööril väntamile. Või, miks mitte, bussi peale või treppidest üles-alla jooksmine.