TEADLASED: koos treenimine tugevdab paarisuhet 

Portaal Youbeauty vahendab näiteks Arkansase ülikoolis tehtud uuringut, mis näitas, et treening paneb inimesed end ihaldusväärsema ja energilisemana tundma ning see aitab parandada seksuaalelu.

Harvardi ülikooli teadlased leidsid, et ujumisega tegelenud paarid nautisidki sagedasemat seksuaalelu ning nende hinded olid seksile paremad võrreldes nendega, kes kallimaga trennis ei käinud.

Teadlased selgitavad seda sellega, et treening vähendab paari omavahelisi pingeid. Seetõttu suheldakse omavahel rohkem ning tuntakse end rohkem koos olema. Ka leiti, et kaaslasega koos treenimine aitab püsida kindlamalt rajal ning sedaviisi on vormi parem saavutada.